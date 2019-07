"SWR Aktuell Sommertour" 2019 auf einen Blick:

Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, 3. August

Stephanie Haiber moderiert live aus dem Park von Schloss Weikersheim. Im Anschluss an die Sendung beginnt die Open Air Veranstaltung "Junge Oper Schloss Weikersheim".



Konstanz, 10. August

Stephanie Haiber moderiert live vom Konstanzer Seenachtfest.



Ulm, 17. August

Stephanie Haiber moderiert live vom Weinfest am Ulmer Münster.



Markgröningen, Kreis Ludwigsburg, 24. August

Georg Bruder moderiert live aus der Altstadt vom Markgröninger Schäferlauf, dem ältesten schwäbischen Heimatfest.



St. Blasien, Kreis Waldshut, 31. August

Georg Bruder moderiert live vom Internationalen Bildhauersymposium in St. Blasien.



Heilbronn, 7. September

Georg Bruder moderiert live von der Bundesgartenschau Heilbronn.