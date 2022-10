Oktober geht sommerlich zu Ende - bis zu 26 Grad erwartet

Sehr sonnig und fast sommerlich soll es in den nächsten Tagen werden. Der Oktober verläuft laut Wetterexperten äußerst mild.

Mit sommerlich warmem Wetter lockt der Oktober an seinen letzten Tagen noch einmal die Menschen ins Freie. Dabei lasse sich die Sonne recht unbeschwert genießen, denn die erwartete UV-Strahlung sei am Wochenende extrem gering, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch.

DWD: Ungewöhnlich milde Temperaturen

Die Sonne stehe zu dieser Jahreszeit bereits tief und sei deutlich weniger gefährlich. In Freiburg im Breisgau etwa werden am Donnerstag bis zu 24 Grad erwartet. Die Temperaturen sind laut DWD für Oktober ungewöhnlich mild. Davon spreche man, sobald die 23-Grad-Marke in einem Oktober erreicht werde, sagte der Wetterexperte.

Selbst in Oberschwaben sollen demnach Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad auftreten. Es wird sonnig und trocken mit Schleierwolken. Grund für das äußerst milde Wetter ist ein Hochdruckgebiet aus Westen, das auch das Wetter im Südwesten beeinflusst. Dem Norden Deutschlands stehen dagegen eher neblige und wolkige Tage bevor.

Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad

Noch wärmer wird es in Baden-Württemberg am Freitag mit bis zu 26 Grad an Rhein und Neckar. Es weht laut den Wetterexperten ein schwacher Wind, im Bergland mit frischen Böen. Das Wochenende hält weiter Temperaturen deutlich über 20 Grad bereit, etwa am Bodensee. An Neckar und Rhein sind erneut Temperaturen von bis zu 26 Grad möglich. Der Wind weht nur schwach bei leichter Bewölkung.

In den kommenden Nächten sinken die Temperaturen auf minimal 6 bis 15 Grad. Noch bis Montag hält der sommerliche Spätherbst voraussichtlich an. Ab Dienstag sollen dann die ersten dicken Wolken und Regenfälle Einzug halten.