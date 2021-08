Der Vorsitzende der BW-SPD Andreas Stoch ist nach den ersten hundert Tagen der Legislaturperiode unzufrieden mit der Landesregierung. Vor allem für Schulen würde sie zu wenig tun.

Die Landesregierung habe vieles von dem, was sie angekündigt hat, nicht umgesetzt, so Andreas Stoch, Landeschef der baden-württembergischen SPD und Fraktionsvorsitzender im Landtag am Freitag im "SWR Aktuell Sommerinterview". Der grün-schwarzen Regierung gibt Stoch nach den ersten hundert Tagen der Legislaturperiode deswegen die Note "mangelhaft". Nachholbedarf sieht er dabei vor allem in der Bildungspolitik. "Ich habe große Angst um die Zukunft unserer Kinder, wenn ich in unsere Schulen blicke, da tut die Landesregierung viel, viel zu wenig", sagte der SPD-Politiker, der selbst von 2013 bis 2016 Kultusminister in Baden-Württemberg war. Es fehle an Luftfiltern für Klassenzimmer und an pädagogischen Konzepten, um lernschwächeren Schülerinnen und Schülern dabei zu helfen, den Anschluss wiederzugewinnen. "Aber mit der schwachen Personaldecke in unseren Schulen wird es sehr, sehr schwierig werden", so Stoch.

Stoch rechnet mit Beschränkungen für Nicht-Geimpfte

Im Interview äußerte sich Stoch außerdem über Einschränkungen für Nicht-Geimpfte. Er habe darauf gesetzt, dass man durch das Impfen eine Herdenimmunität erreichen werde. Allerdings sei aktuell eine "Impfmüdigkeit" in der Bevölkerung erkennbar. "Deswegen ist das Wichtigste jetzt im Moment, die Menschen von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen", so Stoch. Für den Herbst gehe er davon aus, dass für Nicht-Geimpfte der Zugang zu bestimmten Orten und Veranstaltungen beschränkt werden müsse. "Aber ich glaube oder ich hoffe nach wie vor, dass die Vernunft sich durchsetzt und die meisten Menschen sich impfen lassen", so Stoch weiter.

Stoch: SPD soll neue Bundesregierung führen

Angesprochen auf die Bundestagswahl im kommenden Herbst zeigte Stoch sich optimistisch. Die SPD habe sich in den letzten Umfragen Schritt für Schritt von ihren anfangs niedrigen Umfragewerten erholt. "Eine Persönlichkeit wie Olaf Scholz als Kanzler können sich viele vorstellen, im Gegensatz zu Herrn Laschet oder Frau Baerbock", so Stoch. Für viele Menschen sei das ein Beweggrund, ihre Stimme der SPD zu geben.

In Hinblick auf die neue Bundesregierung zeigte sich Stoch überzeugt davon, dass die SPD an der Spitze einer neuen Regierung stehen sollte. Ein rot-rot-grünes Bündnis mit der Linkspartei schloss er dabei aber aus. "Was die Linkspartei angeht, merken wir doch, dass diese Partei sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist", so der Politiker. Auch CDU und CSU kämen für Stoch als Koalitionspartner nicht in Frage. Er setze hingegen darauf, dass die FDP zu einer Ampel-Koalition bereit sei. "Das halte ich für ein Bündnis, das die Zukunft des Landes kraftvoll gestalten kann", sagte der Politiker.