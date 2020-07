SWR-Sommerinterviews

Auch in diesem Jahr lädt der Südwestrundfunk (SWR) Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der im baden-württembergischen Landtag vertretenen Parteien zu den SWR-Sommerinterviews ein. Die Gespräche finden auf dem Neckar, an Bord des Schiffs "MS Wilhelma", statt. Der SWR strahlt die Interviews auf verschiedenen Kanälen aus: Am Abend des jeweiligen Aufzeichnungstags um 19:30 Uhr in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen und dann in voller Länge in der ARD Mediathek sowie in "SWR Aktuell Radio" um 20:15 Uhr. Online sind sie ab 19:30 Uhr auf SWR.de/bw abrufbar.