In Baden-Württemberg war am Samstag ordentlich schwitzen angesagt. Die Temperaturen kletterten weit über die Marke von 30 Grad. Egal ob am Oberrhein oder am Bodensee: Die Menschen suchten sich ein kühles, schattiges oder auch erfrischendes Plätzchen.

Sendung am Sa. , 18.6.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW