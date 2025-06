per Mail teilen

Sonne pur und sternenklare Nächte: Der Deutsche Wetterdienst kündigt sommerliches Wetter an. Von heute an sollten Sonnencreme und Sonnenschutz im Freien nicht mehr fehlen.

Es wird sonnig und heiß in Baden-Württemberg. Bereits am Pfingstmontag verdrängt die Sonne das regenreiche, kühle und stürmische Wetter der vergangenen Tage. Am Donnerstag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die 30-Grad Marke geknackt.

Sonnencreme nötig: Warnung vor sehr hoher UV-Belastung

Die Sonnencreme sollte in den nächsten Tagen nicht fehlen. Denn der DWD warnte bereits am Montag vor hoher Belastung durch sehr hohe UV-Strahlung. Im Wochenverlauf wird es immer wärmer. Am Dienstag bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken, mit Höchstwerten zwischen 19 Grad im Umfeld der Hornisgrinde und 27 Grad im Breisgau. Der Tag danach wird etwas wärmer, mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 28 Grad Celsius.

Hitze ab Donnerstag - Temperaturen knacken 30 Grad-Marke

Für den Donnerstag kündigt der DWD dann Sonne pur an, bei Temperaturen bis 32 Grad am Oberrhein. Und auch die Nächte werden den Angaben zufolge milder, die Tiefstwerte bewegen sich in der Nacht zum Freitag laut den Wetterexperten zwischen 19 und zwölf Grad, bei sternenklarem Himmel.