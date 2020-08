BW-Finanzministerin fordert Abschaffung von Solidaritätszuschlag schon in diesem Jahr

Steuerentlastung in der Corona-Krise

BW-Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) fordert, den Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen. Das Ziel: Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen in der Corona-Krise entlasten. Sitzmann kündigte am Donnerstag eine entsprechende Bundesratsinitiative der Landesregierung an.