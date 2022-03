Solidarität mit der Ukraine: Erneut viele Demos und Kundgebungen in BW

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg weiter. Auch am Samstag gingen und gehen wieder Hunderte auf die Straße, um ihre Solidarität zu zeigen.

In Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) kamen die Menschen am Samstagvormittag zusammen und bekundeten ihre Solidarität mit der Ukraine nach dem russischen Einmarsch. An der Veranstaltung nahmen laut Polizei rund 650 Menschen teil. Organisiert hatte die Aktion der Ortsverband der Grünen.

An vielen Orten beginnen die Soldidaritätsveranstaltungen für die Ukraine erst am Samstagnachmittag. In Stuttgart läuft auf dem Marienplatz eine Kundgebung, zu der sich circa 300 Menschen versammelt haben. Außerdem soll es auf dem Stauffenbergplatz eine Aktion mit dem Titel "Stoppt den Krieg in der Ukraine" geben.

Bei bestem Wetter bekunden Menschen am Samstag in Stuttgart auf dem Marienplatz ihre Solidarität mit der Ukraine. SWR Diana Hörger

Solidarität mit der Ukraine: Konzert gegen Krieg und Gewalt

Auf den Stufen vor dem Stuttgarter Opernhaus ist ein Mitmach-Konzert gegen Krieg und Gewalt geplant. Musikerinnen und Musiker der Stuttgarter Philharmoniker, der Staatsoper Stuttgart, des SWR Symphonieorchesters, der Internationalen Bachakademie und des Stuttgarter Kammerorchesters treten gemeinsam auf. Chöre, Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker, Sängerinnen und Sänger sowie Amateure sind eingeladen, daran teilzunehmen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Orchester.

"Es ist uns wichtig, angesichts des Krieges, der sich derzeit im Osten Europas abspielt, ein Zeichen zu setzen."

Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) werden zu dem Mittmach-Konzert vor dem Stuttgarter Opernhaus erwartet.

Russland-Ukraine-Krieg: Schweigemarsch und Benefizkonzert

In der Rhein-Neckar-Region wird es am Samstagnachmittag ebenfalls Solidaritätsaktionen mit der Ukraine und gegen den russischen Krieg in dem Land geben - veranstaltet von einem breiten Bündnis von Menschen aus Mannheim und Ludwigshafen. Unter dem Motto "Frieden und Zusammenhalt - Solidarität mit der Ukraine" rufen Parteien, Gewerkschaften und weitere Organisationen zu einem Schweigemarsch durch die Mannheimer Innenstadt auf.

In Konstanz ist am Samstagnachmittag im Stadtgarten eine Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit der Ukraine" angekündigt. In Friedrichshafen werden bei einem Friedenskonzert Spenden für die Ukraine gesammelt. Das Benefizkonzert mit Vokal- und Orgelmusik in der Kirche St. Nikolaus beginnt um 19 Uhr.