Solidarität mit der Ukraine: Mehrere Demonstrationen in BW

In Baden-Württemberg haben Aktivisten von "Fridays for Future" zu Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine aufgerufen. Viele Menschen im Land folgten dem Aufruf.

In mehreren Städten in Baden-Württemberg haben Menschen erneut ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet und sich gegen Krieg ausgesprochen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Donnerstagabend allein in Freiburg rund 3.000 Menschen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren einem Protestaufruf der Klimaschutzinitiative "Fridays for Future" gefolgt.

Motto: "Alles ist Krise"

Am Donnerstag hatten die Klimaaktivisten auch in Stuttgart zu einer zweigeteilten Demonstration unter dem Motto "Alles ist Krise" aufgerufen. Nach der Kundgebung gab es einen Demozug durch die Innenstadt. Am Freitagnachmittag wollen die Aktivisten vor dem Stuttgarter Rathaus demonstrieren. Dabei wollen sie die Bezüge zwischen Klimakrise, Krieg und sozialer Ungerechtigkeit aufzeigen.

Glocken vieler Gotteshäuser läuten aus Solidarität

Die Menschen demonstrierten mit Bannern und Plakaten in den blau-gelben ukrainischen Landesfarben und Schildern wie "Blutin go home". In Schwäbisch Hall notierte die Polizei 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Kundgebungen gab es zudem in Stuttgart, Ludwigsburg und Tübingen.

Bundesweit haben Zehntausende Menschen, aber auch viele Kirchengemeinden ein Zeichen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine gesetzt. Deutschlandweit läuteten am Donnerstagmittag die Glocken vieler Gotteshäuser sieben Minuten lang aus Solidarität mit den Ukrainern.