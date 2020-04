Einen Tag vor dem nächsten virtuellen EU-Gipfel setzten verschiedene Gruppen vor der italienischen Botschaft in Berlin ein Zeichen der Solidarität. Mit initiiert hat die Aktion die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Grüne) aus dem Wahlkreis Heidelberg.

Die Coronakrise belastet die deutsch-italienischen Beziehungen. In den sozialen Netzwerken ist eine anti-deutsche Stimmung zu spüren. Einen Tag vor dem nächsten virtuellen EU-Gipfel haben verschiedene Gruppen vor der italienischen Botschaft ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Ihr Motto: Deutschland lässt Italien in dieser Krise nicht alleine. Franziska Brantner (Grüne), die für den Wahlkreis Heidelberg im Deutschen Bundestag sitzt, hat die Aktion, getragen von einem breiten Bündnis überzeugter Europäer von Pulse of Europe, mitorganisiert. Sie gehört zur deutsch-Italienischen Parlamentariergruppe. SWR Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Seitzer hat mit ihr über ihre Ziele gesprochen.

Seitzer: "Wir schaffen es nicht alleine, Ce la faremo solo insieme!" Sie hatten die Idee zu dieser Veranstaltung vor der italienischen Botschaft, Solidarität mit den Italienern, ist das eine positive Nachricht in Corona-Zeiten? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Franziska Brantner (Grüne): Wir wollen ein positives Zeichen setzen und zeigen, dass es hier in Deutschland viele Menschen gibt, die verstehen, dass kein Land selbstverschuldet in diese Krise geraten ist und wir nur zusammen aus dieser Krise kommen werden. Normalerweise hätte man dazu eine Demo gemacht. Aber in Zeiten von Corona geht das natürlich nicht. Deswegen habe ich mir diese Aktion vor der Italienischen Botschaft überlegt.

Wie läuft die Veranstaltung ab, sie mussten sie anmelden, wie geht das in Zeiten von Corona?

Vor der Botschaft liegen zwei große Banner, auf dem Menschen einzeln, mit Abstand und über 24 Stunden mit einem mitgebrachten Stift unterschreiben und ihre Solidarität bekunden können. Das geht aber auch musikalisch. Dazu können sie Bilder von sich unter dem Hashtag #weareinthistogether in sozialen Medien teilen. Wir haben Personen vor Ort, die achten, dass der Abstand eingehalten wird. Diese Bilder werden wir dann nach Italien schicken. Wichtig ist, dass dies keine parteipolitische Aktion ist, sondern getragen von einem breiten Bündnis überzeugter Europäer und Europäerinnen von Pulse of Europe, der Deutsch-Italienischen Parlamentariergruppe und anderen.

Wie hat der italienische Botschafter reagiert?

Diese Aktion macht man nicht ohne die Erlaubnis der Italienischen Botschaft. Ich habe mich an den italienischen Botschafter gewandt und dieser war gleich sehr erfreut über diese Aktion und die Geste, die dieses Signal an Italien senden soll. Manchmal kommt es eben einfach darauf an, dass man trotz aller Restriktionen gerade Verständnis für so betroffene Länder wie Italien zeigt und eben zum Ausdruck bringt, dass wir in dieser Krise keinen alleine lassen.

Deutschland hat in Italien, bei den italienischen Politikern, zur Zeit nicht den besten Ruf, warum?

Zu Beginn der Krise hat leider auf die Hilferufe Italiens kein europäisches Land reagiert. Dafür hat China geholfen, durchaus mit Eigeninteresse. Dazu kam noch der deutsche Exportstopp für medizinische Ausrüstung. Das hat auch Teile von Lieferungen betroffen, die für Italien bestimmt waren. Das hat auf dem Höhepunkt der Krise in Italien für großen Unmut gesorgt. Zum Glück hat Deutschland auf Drängen der EU dieses Exportverbot wieder aufgehoben. Deutschland hat viel finanzielle Unterstützung für die eigene Bevölkerung sowie Wirtschaft auf den Weg gebracht, das können sich aber nicht alle Länder leisten. Es ist aber in unserem Interesse, dass alle Länder genügend investieren können in ihre Gesundheitssysteme, ihre Gesellschaft und Wirtschaft. Ansonsten liegt am Ende der halbe Binnenmarkt danieder in Massenarbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Depression.

Wie könnten wir es besser machen, was könnte die deutsche Regierung tun, damit die Italiener, aber auch die Spanier, nicht das Gefühl haben, die Deutschen verfallen immer wieder in dasselbe Rollenprofil und wollen die in Not gekommenen Länder nicht unterstützen?

Es ist wichtig, dass wir Deutsche europäisch genauso entschieden handeln, wie wir es gerade national tun. Es liegen viele Kompromisse auf dem Tisch, die Deutschland entgegen kommen, etwa aus Spanien oder eben Italien, und aus Deutschland kommt bis jetzt immer Nein. Ich wünsche mir eine Initiative aus Deutschland! Dass diese Regierung sich an die Spitze des Europäischen Wiederaufbaus setzt!

Wie konkret könnten eigene deutsche Ideen aussehen? Und warum setzen sich die Deutschen nicht an die Spitze der Bewegung?

Wir brauchen einen großen Wiederaufbau-Fonds, um in allen Ländern sicherzustellen, dass die Gesundheitssysteme stabilisiert werden und die Wirtschaft wiederangekurbelt wird. Dabei dürfen sich die Schulden der Länder nicht soweit erhöhen, dass die nächste Eurokrise droht. Deswegen sollte er über einmalige gemeinsame Anleihen finanziert werden. Natürlich brauchen wir Regeln und Bedingungen für die Vergabe der Gelder und einen gemeinsamen wirtschaftspolitischen Plan für eine nachhaltigere, krisenfeste Wirtschaft. Die Gelder sollten auch nur an jene Länder gehen, die Demokratie und Rechtsstaat auch in Zeiten von Corona achten und nicht abschaffen, wie es gerade Ungarn tut. Dann kann man diese Gelder auf Basis der wirtschaftlichen Stärke innerhalb von 20 bis 30 Jahren zurückzahlen und zusätzlich dafür auch Eigenmittel wie eine Digitalsteuer oder eine Finanztransaktionssteuer nutzen.

Wieso fällt es in Deutschland so schwer zu begreifen, dass wir viel mehr verlieren, als gewinnen, mit dieser Art der Politik?

Für uns Deutsche ist es im eigenen Interesse, dass es auch Italien und Spanien gut geht, weil unsere Exportwirtschaft massiv vom Binnenmarkt abhängt, damit sie unsere Produkte kaufen. Wir werden unsere Wirtschaft nicht wieder ankurbeln können, wenn der halbe Binnenmarkt daniederliegt. Es liegt also in unserem ureigenen Interesse. Zudem sind stabile Gesundheitssysteme wichtig, weil sonst das Virus, das bekanntlich keine Grenzen kennt, immer wieder zurückkommt. Dafür leben wir einfach auf einem sehr engen Raum. Europa ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Viele gehen reflexartig in die alte Debatte. Vielleicht ist hier auch der Begriff Bonds nicht hilfreich, weil er wieder diese zehn Jahre alten Reflexe hervorruft, obwohl das Konzept und vor allem die Zeit eine ganz andere sind.

Was hoffen Sie, was glauben Sie, kommt in Italien von der Veranstaltung an?

Ich hoffe, dass in Italien ankommt, dass es uns nicht egal ist, was ihnen passiert. Dass wir es mitbekommen, dass wir uns Sorgen machen, wir mit ihnen stehen und wir verstanden haben, dass wir nur gemeinsam aus dieser Krise kommen. Wenn wir diese Grundlage haben, können wir die Debatte ein Stück weit versachlichen, uns besser auf Konzepte einigen und diesen gemeinsamen Weg finden.