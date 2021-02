per Mail teilen

Nach Angaben des Inneministeriums sind derzeit 1.917 Soldatinnen und Soldaten in Baden-Württemberg im Einsatz. Allein 782 Kräfte der Bundewehr unterstützen das Personal in unseren Alten- und Pflegeheimen bei der Durchführung von Corona-Schnelltests. "Sowohl Bundeswehr als auch unser Bevölkerungsschutz stellen damit einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis und ergänzen sich bei der Bewältigung der Corona-Pandemie hervorragend", wird Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) in einer Mitteilung zitiert.