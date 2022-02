Soldat bricht bei Geländemarsch zusammen: Klage abgewiesen

Das Bonner Landgericht hat heute die Klage eines Bundeswehrsoldaten wegen eines strapaziösen Geländemarsches in Bayern abgewiesen. Der 34-Jährige aus Tübingen hatte gegen die Bundesrepublik Deutschland auf insgesamt 60.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld geklagt. Der Hauptfeldwebel hatte dem Bund Amtspflichtverletzung vorgeworfen, nachdem er am 13. September 2016 bei einem Einzelkämpfer-Lehrgang wegen mangelnder Trinkpausen und extremer Hitze kollabiert war. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen und operiert werden. Anschließend war er ein halbes Jahr nicht einsatzfähig. Das Gericht sah jedoch keine vorsätzliche Amtspflichtverletzung des Ausbilders. Der Kläger hätte den Marsch jederzeit abbrechen können. Es bestehe zudem keine Pflicht, die "Flüssigkeitsaufnahme" der Soldaten zu kontrollieren. Um ausreichende Versorgung müsse sich jeder selber kümmern, so das Gericht.