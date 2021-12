Solarenergie-Erzeuger fordern viele neue Photovoltaik-Anlagen im Land

per Mail teilen

Um die Klimaschutzziele der künftigen Ampelkoalition im Bund zu erreichen, müssen aus Sicht des Branchenverbands "Solar Cluster" bis 2030 allein auf Hausdächern in Baden-Württemberg rund 150 neue kleine Photovoltaikanlagen pro Tag installiert werden. Hinzu kämen sieben große Anlagen auf Gewerbeimmobilien, auf Freiflächen benötige das Bundesland jährlich 75 Anlagen. Geschäftsführer Franz Pöter betonte: "Ohne den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der Solarenergie, werden wir bei der Treibhausgasreduktion nicht vorankommen." In Baden-Württemberg seien in den nächsten neun Jahren zusätzlich rund 20 Gigawatt erforderlich, teilte der Verband weiter mit. Pöter sagte, er gehe davon aus, dass künftig verstärkt auch große Dachflächen von Gewerbehallen und Bürogebäuden für die Solarstromerzeugung genutzt werden.