Wohnungsbauministerium erleichtert Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden

Baden-Württemberg hat die Regeln für Solaranlagen auf Dächern von denkmalgeschützten Gebäuden gelockert. Eine Photovoltaik-Anlage wird künftig grundsätzlich genehmigt, wenn sie zur Dachfläche passt. Der Erhalt und die Modernisierung denkmalgeschützter Gebäude sei Klimaschutz im besten Sinne, so Ministerin Nicole Razavi (CDU). Nur bei einer erheblichen Beeinträchtigung komme künftig noch eine Ablehnung einer Photovoltaikanlage in Betracht. Bisher wurde jeder Antrag einzeln geprüft. In Baden-Württemberg sind nach Einschätzung des Ministeriums drei bis vier Prozent des Gebäudebestands denkmalgeschützt.