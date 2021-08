Die designierte baden-württembergische Landesregierung will Dialekte fördern und in den sozialen Medien für die regionalen Sprachen werben. "Wir wollen Dialekte als Teil der Sprachkultur in Kitas und Schule stärken", heißt es im am Mittwoch vorgestellten Koalitionsvertrag. Die Initiative des Landes zum Erhalt der Dialekte werde fortgesetzt, außerdem solle ein Internet-Wettbewerb stattfinden, um für das Thema im Land zu werben.