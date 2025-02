Nach der Rekordmilde im Vorjahr hat der Winter dieses Jahr keine Rekorde gebrochen. Trotzdem wurde auf der Schwäbischen Alb die bundesweit höchste Temperatur diesen Winter gemessen.

Mild, sonnig und weitestgehend trocken - und trotzdem hat der Winter in Baden-Württemberg keine Rekorde gebrochen. Nach der Rekordmilde im vergangenen Jahr reihte sich diese Saison in eine lange Reihe warmer Winter ein. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Baden-Württemberg erlebt den "14. Mildwinter" in Serie

Laut dem DWD lag die Durchschnittstemperatur in diesem Winter in Baden-Württemberg bei 2 Grad. Im Februar wurde ein Durchschnitt von 2,1 Grad gemessen: Das ist zwar wärmer als in den vergangenen Jahren, bei Weitem jedoch nicht so warm wie der Winter zuvor. 2023/24 lag die Durchschnittstemperatur bei 4,2 Grad

Der aktuelle Winter sei der "14. Mildwinter" in Folge, berichtet der DWD. Zum Vergleich: Zwischen 1961 bis 1990 wurde über die Wintermonate Dezember, Januar und Februar in Baden-Württemberg eine Durchschnittstemperatur von 0 Grad gemessen, im Februar waren es in diesem Zeitraum 0,5 Grad.

Spitzenwert auf der Schwäbischen Alb

Kalt wurde es in Baden-Württemberg rund um den Jahreswechsel. Lang hielten die frostigen Temperaturen nicht: Am 21. Februar erreichten die Werte in Metzingen (Kreis Reutlingen) am Nordrand der Schwäbischen Alb einen Spitzenwert von 18,9 Grad. Das ist eine der bundesweit höchsten Temperaturen in der vergangenen kalten Jahreszeit.

Außerdem hat es laut dem DWD diesen Winter deutlich weniger geregnet: 204 Liter Regen gab es pro Quadratmeter. Dafür aber auch mehr Sonnenstunden. Auf den Gipfellagen des Schwarzwaldes schien mehr als 300 Stunden lang die Sonne.