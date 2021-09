So viele Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg wie seit Mitte Mai nicht mehr

In Baden-Württemberg sind an einem Tag mehr als 2.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, so viele wie seit Monaten nicht. Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten ist dagegen leicht zurückgegangen.

Die Corona-Lage in Baden-Württemberg verschärft sich weiter. Mit 2.302 bestätigten Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurde am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) ein so hoher Wert erreicht, wie er seit Mitte Mai nicht mehr registriert wurde. Am Dienstag waren es noch 1.853 gemeldete Fälle, vor einer Woche 1.981.

Inzidenz in Baden-Württemberg steigt weiter - vor allem bei Ungeimpften

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut den Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) auf 81,8 (Vortag: 78,4; Vorwoche: 61,7). Dabei wird der Wert bei den infizierten Menschen ohne vollständigen Impfschutz oder mit unbekanntem Impfstatus mit 180,8 angegeben (Vortag: 173,2). Bei Personen mit vollständiger Impfung beträgt der Wert laut Behörde 15,0 (Vortag: 14,2). Der Anteil der über 60-Jährigen an den Neuinfektionen in der vergangenen Woche beträgt 7 Prozent, der Anteil der unter 20-Jährigen 27 Prozent.

Die landesweit höchste Inzidenz in Baden-Württemberg weist der Stadtkreis Heilbronn auf (142,3), die niedrigste der Enzkreis (26,5). Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um sechs auf insgesamt 10.481 an.

Zahl der Intensivpatienten geht erneut leicht zurück

116 Covid-19-Fälle werden demnach aktuell auf Intensivstationen in Baden-Württemberg behandelt. Das sind fünf weniger als am Dienstag.

Die Landesregierung plant, Regelverschärfungen für Ungeimpfte künftig mit einer Ampel an dieser Zahl auszurichten und nannte bisher Grenzwerte von landesweit 200 oder 300 Covid-Intensivpatienten. Beschlossen ist das noch nicht.