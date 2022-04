So viele Ausländerinnen und Ausländer in BW wie noch nie

Noch nie zuvor haben im Land so viele ausländische Staatsbürgerinnen und -bürger gelebt wie momentan. Ende November 2021 waren von 11,13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern 1,82 Millionen Ausländerinnen und Ausländer, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mit. Das entspreche einem Bevölkerungsanteil von gut 16 Prozent. Türkische Staatsangehörige sind laut Landesamt die größte ausländische Bevölkerungsgruppe mit gut 250.000 Personen in Baden-Württemberg. Es folgten Staatsangehörige aus Italien mit über 180.000, Rumänien mit über 170.000, Kroatien mit gut 126.000, Syrien mit über 88.000 und Polen mit fast 84.000 Menschen. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung variiere jedoch innerhalb Baden-Württembergs sehr stark - vor allem zwischen Stadt und Land.