Wilfried Mausbach, Professor für American Studies an der Universität Heidelberg, hat die "Election Night" verfolgt. Durch Donald Trumps Wahlsieg sieht er eine "sehr unterschiedliche" amerikanische Politik kommen, im Vergleich zu dem, was man mit dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden gewohnt war und was man mit Trumps Gegnerin Kamala Harris hätte erwarten können.