Bund und Länder wollen die Corona-Maßnahmen im Dezember noch einmal verschärfen. So steht es jedenfalls in einer Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten. So reagiert Baden-Württemberg auf die Pläne.

Die Landtagsfraktionen in Baden-Württemberg haben unterschiedlich auf die Beschlussvorlage der Länder für die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin reagiert. Demnach soll der Teil-Lockdown bis 20. Dezember verlängert und die Kontaktbeschränkungen verschärft werden. Die Regierungsfraktionen signalisieren weitgehend Zustimmung zu den Plänen, den Teil Lockdown zu verlängern. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte dem SWR, man müsse alles daran setzen, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen und dabei Schulen sowie Kitas möglichst offen zu halten. CDU will Corona-Hilfe verlängern Um die Wirtschaft am Laufen zu halten, pocht der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart auf eine Verlängerung der Hilfszahlungen für betroffene Unternehmen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch fordert zudem einen stärkeren Schutz am Arbeitsplatz und in der Schule. Er erneuerte seine Forderung nach einem Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Fernunterricht ab der achten Klasse. Deutliche Kritik kommt dagegen von AfD und FDP, vor allem an einem möglichen Feuerwerksverbot an Silvester.