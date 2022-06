Slackline sieht aus wie eine Art Seiltanz:

Anfang der 80er Jahre war das bei schlechtem Wetter in den Bergen nur ein Zeit-Vertreib für Kletterer,

aber inzwischen ist Slackline eine eigene Sport-Art mit verschiedenen Disziplinen.

An diesem Wochenende starten die Besten beim Weltcup in Stuttgart,

und wenn man sieht, was die da aufführen, dann merkt man: Slack-Line ist mehr als nur ein sehenswerter Leistungs-Sport.