Die Skilifte an der Schwarzwaldhochstraße sind in Betrieb. Unter anderem sollen die Lifte am Mehliskopf, in Unterstmatt und am Kaltenbronn (alle Kreis Rastatt) am Wochenende laufen.

Sendung am Fr. , 10.12.2021 16:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW