Kretschmann informiert über Schritte in Baden-Württemberg

Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann informiert am Freitagvormittag im Landtag über die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Sie sollen kommende Woche in Kraft treten.

Der baden-württembergische Landtag kommt am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei geht es um die jüngsten Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Runde am vergangenen Mittwoch und deren Umsetzung in Baden-Württemberg. In einer Regierungsinformation will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Einzelheiten zur geplanten neuen Corona-Verordnung darlegen. Die geänderten Regeln sollen in der kommenden Woche am Mittwoch oder Donnerstag in Kraft treten.

Bundesländer sollen Lockerungen umsetzen

Die MInisterpräsidentinnen und -präsidenten hatten beschlossen, dass in einem ersten Schritt Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene im Privatbereich fallen sollen, außerdem sollen die Zugangsbeschränkungen für den Einzelhandel reduziert werden auf 3G. Nur die Maskenpflicht soll bestehen bleiben. Diese Lockerungen sollten die Bundesländer in den kommenden Tagen umsetzen. In Baden-Württemberg sind sie bereits in Kraft.

Der zweite Schritt - 3G-Regelungen in der Gastronomie und die Öffnung von Klubs und Diskotheken mit 2G-Plus - soll zum 4. März greifen. Baden-Württemberg zieht allerdings diesen von Bund und Ländern beschlossenen Öffnungsschritt auf die kommende Woche vor.

Messen und Ausstellungen werden wieder erlaubt

In fast allen Bereichen soll ab Mittwoch oder Donnerstag nächster Woche die 3G-Regelung gelten. Bei Veranstaltungen sollen im Innenbereich 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer teilnehmen können, maximal 25. 000 im Freien. Für Fastnachts-Veranstaltungen in Innenräumen sollen die gleichen Regeln gelten. Fastnachtsumzüge bleiben dagegen untersagt. Auch Messen und Ausstellungen werden wieder erlaubt. Ebenso ist geplant, dass Clubs und Diskotheken öffnen dürfen.