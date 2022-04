Projekt "Schwitzen statt Sitzen": Mehr als 132.000 Hafttage vermieden

Pro Tag in Haft müssen vier Stunden Arbeit geleistet werden: Mit dem Projekt "Schwitzen statt Sitzen" sind im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg 132.299 Hafttage vermieden worden. Das teilte der Stuttgarter Generalstaatsanwalt Achim Brauneisen am Montag in Stuttgart mit. Er ist Vorsitzender des Verbands Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg. An dem Projekt "Schwitzen statt Sitzen" können Menschen teilnehmen, die eine Geldstrafe nicht bezahlen können und deshalb mit einer Ersatzfreiheitsstrafe rechnen müssen. Die können sie abwenden, wenn sie gemeinnützige Arbeit leisten. Das Projekt gibt es seit 1987 in Baden-Württemberg.