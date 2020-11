Robert-Bosch-Kliniken arbeiten an Belastungsgrenze

Fachkräftemangel und Corona Robert-Bosch-Kliniken arbeiten an Belastungsgrenze

Viele Mediziner befürchten, dass der Höhepunkt der zweiten Corona-Welle noch nicht erreicht ist. In den Kliniken des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart arbeitet das Personal bereits an der Belastungsgrenze.