Nach Flutkatastrophe: Weitere Millionen vom Bund für Sirenen

In Baden-Württemberg werden ab Mittwoch nach SWR-Informationen weitere Mittel aus dem Sirenen-Förderprogramm des Bundes bewilligt. Mehr als elf Millionen Euro stellt der Bund allein in Baden-Württemberg für neue Sirenen oder die Modernisierung bestehender Anlagen zur Verfügung. Ziel ist es, die Bevölkerung schnell auf mögliche Gefahrenlagen aufmerksam zu machen. Nach 5,5 Millionen Euro im Dezember folgt nun eine zweite Tranche in Höhe von 2,6 Millionen Euro. Weitere Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bekommen nach Angaben des Innenministeriums jetzt Zuschüsse für Sirenen. Damit soll als Konsequenz aus der Flutkatastrophe vom vergangenen Sommer der Katastrophenschutz verbessert werden.