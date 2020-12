Bis Mitte September sind in Sipplingen am Bodensee bestimmte Bereiche von Uferanlagen und Westhafen für Besucher an Wochenenden tabu. "Das war für uns der einzig richtige Weg", erklärt Bürgermeister Oliver Gortat.

Um die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, wird die Gemeinde Sipplingen am Bodensee von Freitag an "vereinzelte Bereiche der Uferanlagen sowie des Westhafens sperren" - und die Sperrungen könnten noch ausgedehnt werden. Wenn sich Badegäste auch weiter nicht an die Mindestabstände hielten, könnte der Uferbereich auch unter der Woche tabu sein, so Sipplingens Bürgermeister Oliver Gortat (Freie Wähler) gegenüber dem SWR. Andere Möglichkeiten sieht der Rathauschef in Zeiten der Corona-Pandemie nicht. Die Stadt habe aktuell nur drei Gemeindevollzugsbedienstete, deren Ermahnungen würden oft ignoriert: "Wenn man zurückläuft, stellt man fest: die legen sich wieder zusammen."

Gitter sollen nicht aufgestellt werden. Man werde aber deutlich an Zugängen und Parkscheinautomaten darauf hinweisen, dass Freitags bis Sonntags in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr die Anlagen nicht betreten werden dürfen.

Verstöße werden teuer

Die übrigen Zeiten seien bewusst ausgenommen worden, um Urlaubern und Einheimischen die Möglichkeit zu geben, das schöne Badewetter zu genießen. Polizei und Gemeindevollzugsdienst würden die Einhaltung der Sperrzeiten allerdings streng überwachen. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Anzeige. "Das kostet dann mindestens 100 Euro", so Gortat.

Die Entscheidung sei der Gemeinde alles andere als leicht gefallen, räumte der Bürgermeister ein. Es habe Kritik gegeben, aber auch viele Befürworter seien an ihn herangetreten. "Wenn man so eine Entscheidung trifft, dann gibt es nie 100 Prozent richtig oder 100 Prozent falsch", so Gortat. Allerdings trage die Sperrung schon allein seit ihrem Bekanntwerden Früchte: "Es wird jetzt tatsächlich darauf geachtet, dass ansatzweise die Mindestabstände eingehalten werden."