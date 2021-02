Sinti und Roma werden in Deutschland massiv diskriminiert. Das ergab eine am Mittwoch in Mannheim veröffentlichte Studie der Selbstorganisation "RomnoKher" mit mehr als 600 Befragten. Zwei Drittel der Befragten gaben an, im Alltag rassistisch beleidigt zu werden. Auch im Bildungssystem werden sie demnach benachteiligt: Aus der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen haben 15 Prozent die Schule ohne Abschluss verlassen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Situation damit zwar deutlich verbessert, denn in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hat noch die Hälfte keinen Schulabschluss. Weiterhin machen nur 5 Prozent der Sinti und Roma einen Hochschulabschluss. Trotz der für die Betroffenen schwierigen Situation weigere sich die Bundesregierung, den Minderheiten mit gezielten Förderprogrammen zu helfen, so die Autoren der Studie. Die Minderheiten müssen laut Studie dabei unterstützt werden, eine "Gegenöffentlichkeit" zu dominanten Stereotypen zu entwickeln. In den Bildungseinrichtungen sollten Mitarbeiter und Eltern sensibilisiert werden für den Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen. Die Geschichte der Sinti und Roma gehöre in die Lehrpläne.