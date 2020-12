Das Singen und das Musizieren mit Blasinstrumenten wird in Baden-Württemberg trotz der strengen Corona-Auflagen im neuen Schuljahr erlaubt. Anders sieht es bei Schulchören und -orchestern aus.

Musizieren im Unterricht sei unter bestimmten Voraussetzungen auch in geschlossenen Innenräumen wieder gestattet, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Unter anderem darf nur im Klassenverband oder einer Lerngruppe der Jahrgangsstufe musiziert werden, wie es in der neuen Corona-Verordnung "über den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen" heißt. Auch muss ein Mindestabstand von zwei Metern in alle Richtungen eingehalten werden. Außerdem wird empfohlen, dass zwischen Lehrern und Schülern eine durchsichtige Schutzwand installiert wird.

In der Verordnung werden die verschärften Hygieneregeln für den Unterricht formuliert, der Landtag muss sie noch in Kraft setzen. Unter anderem muss demnach regelmäßig gelüftet werden, zudem müssen Instrumente nach dem Unterricht desinfiziert und dafür Einmaltücher benutzt werden.

Schulorchester und -chöre müssen warten

Den Schulchören erteilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hingegen zunächst eine Absage: Wegen der Dynamik des Infektionsgeschehens seien keine jahrgangsübergreifenden Angebote und Aktivitäten wie zum Beispiel Schulchöre und Schulorchester zugelassen. "Mir ist völlig bewusst, dass der Verzicht auf gerade diese Angebote für musikbegeisterte Schülerinnen und Schüler sowie die Musiklehrkräfte eine herausfordernde Situation darstellt", bedauerte die Ministerin. Vor den Herbstferien werde die Lage erneut bewertet, versprach sie.

Kehrtwende bei Gesang und Blasmusik

Wegen der hohen Infektionsgefahr sollten Gesang und Blasmusik in geschlossenen Räumen an den Schulen nach den Ferien eigentlich verboten bleiben. Dagegen hatten Chor- und Musikverbände wiederholt protestiert. Die FDP hatte sogar das Musikland Baden-Württemberg in Gefahr gesehen. Eisenmann hatte daraufhin bereits angekündigt, Singen in der Schule unter gewissen Bedingungen zu ermöglichen.

Musikverbände begrüßen die neuen Vorgaben

In ersten Reaktionen zeigten sich baden-württembergische Musikverbände vorsichtig zufrieden mit den neuen Vorgaben. "Das ist ein Schritt auf uns zu", sagte der Präsident des Landesmusikrates, Hermann Wilske, der Deutschen Presse-Agentur. Wichtig sei nun vor allem, dass bis zur erneuten Prüfung der Regeln vor den Herbstferien die eigentlich für den Chor vorgesehenen Unterrichtsstunden vorgehalten und nicht an andere Fächer verteilt würden. Unverständlich findet Wilske allerdings die Öffnung der Musikschulen bei zeitgleich strengen Regeln für die Klassen. "Da wird mit zweierlei Maß gemessen", sagte der Vorsitzende des Dachverbands der Musikverbände und -Institutionen im Land.

Tilman Heiland, Präsident des Landesverbands im Bundesverband Musikunterricht, hält die Entscheidung des Ministeriums für nachvollziehbar, "weil wir sehr vorsichtig sein müssen". Er sieht allerdings in der Verordnung noch etliche Fragen unbeantwortet. "Das gibt den Schulen die Möglichkeit, kreativ zu sein, wenn sie mit den Auflagen umgehen müssen", sagte er. Musikunterricht bleibe aber ein Pflichtunterricht und müsse auch als ein solcher geschätzt werden.

Im Herbst soll entschieden werden, ob auch Orchester und Schulchöre wieder stattfinden dürfen. Imago imago images/Horst Rudel (Archivbild)

Sorge um kleine Schulen bei Chorverband

Der Schwäbische Chorverband warnte vor den Problemen für kleinere Schulen. "Bei den Abstandsregeln wird die benötigte Fläche schnell sehr groß", sagte Sprecher Johannes Pfeffer. Vor allem für Schulen mit kleineren Jahrgängen werde es kaum möglich sein, bei der vorgeschriebenen Aufteilung der Schulen in Chöre oder Orchester zu bilden.

Die angekündigte neue Bewertung vor den Herbstferien sei ein Hoffnungsschimmer. Denn das gemeinsame Singen in Schulen stelle nach wie vor eine existenzielle Grundlage für die Chorarbeit in Kirchen und Vereinen dar. "Wird in Schulen nicht gesungen, bricht den Chören irgendwann der Nachwuchs weg", sagte Pfeffer. Außerdem sei der positive emotionale und soziale Effekt auf Kinder und Jugendliche aus dem Schulalltag nicht wegzudenken.