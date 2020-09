Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie halten an, sie werden vielerorts sogar verschärft. So werden auch immer mehr Regionen zum Risikogebiet beziehungsweise Hotspot ausgewiesen - auch an der Grenze zu Baden-Württemberg. Kann es uns auch treffen? Und was passiert dann?

15 von insgesamt 27 Ländern in Europa sind aktuell teilweise zum Corona-Risikogebiete ausgewiesen worden - Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar ganz. Polen ist das einzige der neun Nachbarländer Deutschlands, das noch nicht betroffen ist. Risikogebiete in Deutschland gibt es im klassischen Sinne nicht. Allerdings wird hier von sogenannten Hotspots gesprochen.

Wann gilt eine Region als gefährdet?

Eine Region wird unter anderem dann zum Risikogebiet beziehungsweise Hotspot ausgewiesen wenn es mehr als 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gibt. Der zuständige Landkreis muss dann reagieren. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) versteht man unter Risikogebieten Länder und Regionen, in denen ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Gründe können überdurchschnittlich hohe Fallzahlen sein, aber auch unzureichende Maßnahmen der dortigen Behörden zur Eindämmung, niedrige Testkapazitäten oder auch einfach nur die Tatsache, dass wenige Informationen vorliegen. Ob ein Land oder eine Region schließlich Risikogebiet wird, entscheidet das RKI unter Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt und dem zuständigen Gesundheitsministerium. Die aktuelle Liste ist auf der Internetseite des RKI verfügbar.

In Baden-Württemberg gibt es derzeit keine sogenannten Hotspots. Jedoch fallen aktuell zwei Kreise mit höheren Corona-Zahlen auf. So etwa der Landkreis Schwäbisch Hall mit einer Inzidenz von 24,9 (Stand: 27.9.) und der Stadtkreis Heilbronn mit 24,6 (Stand: 27.9.) je 100.000 Einwohner. Bereits ab 35 bestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohnern gilt in Baden-Württemberg eine sogenannte Vorwarnstufe. Diese war beispielsweise in Heilbronn Ende August ausgerufen worden. Laut Landesgesundheitsamt lag der Wert damals bei knapp 39 Fällen. Sie waren zum Großteil auf Urlauber zurückzuführen.

Auch der Kreis Biberach steht derzeit im Fokus: Dort hat es über das vergangene Wochenende 36 neue bestätigte Corona-Fälle gegeben. Der starke Anstieg sei zur Hälfte auf drei private Partys in Mietingen, Baustetten und Unlingen zurückzuführen, so das zuständige Landratsamt. Im Zusammenhang mit den Feiern seien insgesamt sieben Klassen verschiedener Schulen unter Quarantäne gestellt worden. Insgesamt wurde für rund 600 Kontaktpersonen eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Stufe 1: die Vorwarnstufe

Sollten sich die Fälle in einer Stadt oder einem Landkreis häufen, wird in Baden-Württemberg ab 35 bestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohnern eine Vorwarnstufe ausgerufen. Wenn das passiert, wird das Infektionsgeschehen besonders beobachtet und die Bevölkerung bereits zur besonderen Vorsicht gemahnt. Außerdem werden Tests gezielt ausgeweitet und das zuständige Gesundheitsamt zieht des Landesgesundheitsamt zur Unterstützung hinzu. Das zuständige Gesundheitsamt informiert die Ortspolizeibehörden und bespricht das weitere Vorgehen.

Laut einem Sprecher des Sozialministeriums werden auf kommunaler Ebene Maßnahmen umgesetzt, die auch zum jeweiligen Ausbruchsgeschehen vor Ort passen. "Ein Ausbruch in einer Schule oder einem Kindergarten, der die Infektionszahlen und die Inzidenz in die Höhe treibt, muss anders bewältigt werden als ein einmaliger Anstieg durch Reiserückkehrer", so der Sprecher.

Stufe 2: die Eingriffsstufe

Wenn die 7-Tage-Inzidenz einen Wert von 50 neu gemeldeten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern erreicht, werden in Baden-Württemberg strengere Maßnahmen ergriffen. Diese werden in verschiedene Szenarien kategorisiert, für die unterschiedliche Beschränkungen gelten.

Konzept bei lokalem, klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen:



Isolierung von Erkrankten und Quarantäne für Kontaktpersonen

Beschränkung von Besuchen in Einrichtungen oder Betrieben

Kontrolle der Maßnahmen

Information der Bevölkerung

Regionale Häufung mit unklaren Infektionsketten:



Maskenpflicht im öffentlichen Raum

Kontaktreduzierende Maßnahmen

Ausgangsbeschränkungen möglich

Die Schutzmaßnahmen bleiben in beiden Fällen so lange erhalten, bis der Schwellenwert mindestens sieben Tage lang unterschritten wird. Bei der Umsetzung der Schutzmaßnahme sollen sich die zuständigen Behörden und Kommunen in Baden-Württemberg an einen vorgegeben Handlungsleitfaden halten.

Laut Sozialministerium stehen aktuell keine Regionen in Baden-Württemberg besonders unter Beobachtung bezüglich eines Hotspots. Das Landesgesundheitsamt veröffentliche täglich einen "Lageplan" und behalte den Überblick über das Infektionsgeschehen, sagte ein Sprecher dem SWR.