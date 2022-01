Besser als angekündigt, hat das in Göppingen ansässige und auf Fernwartungssoftware spezialisierte Unternehmen Teamviewer das vergangene Jahr abgeschlossen. Zwischen 254 und 257 Millionen Euro liegt danach das Ergebnis für 2021. Das teilte das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Das entspricht einer Gewinnspanne von 47 Prozent. 2020 hatte das Unternehmen noch eine Marge von knapp 57 Prozent erzielt. Das Management hatte die Wachstumsaussichten des Softwareanbieters im Herbst nach unten korrigiert. Das hatte den Aktienkurs abstürzen lassen. Im vierten Quartal legte das Geschäft für Teamviewer dann wieder zu. Die Aktien waren am Mittwoch Börsengewinner, sie stiegen um 14 Prozent. Am 2. Februar will das Unternehmen einen Ausblick auf Investitions- und Kapitalplanungen geben. mehr...