Dass Silvester 2020 anders wird als sonst, ist wohl den meisten Menschen klar. Trotzdem gibt es Verwirrung bei den Corona-Regeln zum Jahreswechsel. Was darf man nun eigentlich an Silvester, trotz Ausgangssperre?

Für Silvester gibt es keine Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen. Das bedeutet, dass sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen hier nicht dazu. Begeht man Silvester mit seiner Familie, dürfen auch mehrere Haushalte zusammen feiern, wenn die Personen geradlinig miteinander verwandt sind. Eine Ausnahme von der Zwei-Haushalts-Regel gilt auch, wenn es sich um den Ehe- oder Lebenspartner handelt. Aber Vorsicht: Die maximale Anzahl von fünf Personen gilt immer, auch im Familienkreis.

Nein. Alle Grundstücke, die nicht zur eigenen Wohnung oder zum Haus gehören, fallen unter die nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr. Das bedeutet, dass man tagsüber zwar etwa seinen Schrebergarten zur Pflege aufsuchen darf. Nachts darf das aber nur aus einem triftigen Grund geschehen. Eine Feier ist kein triftiger Grund.

Wer am 31. Dezember eine Party veranstaltet, die gegen die Kontaktbeschränkungen verstößt, muss tief in den Geldbeutel greifen. Die Bußgelder können bis zu 10.000 Euro betragen.

Nein, denn es gilt auch am 31. Dezember die nächtliche Ausgangssperre. Das bedeutet, man darf nach 20 Uhr und vor 5 Uhr morgens die Wohnung nicht verlassen - es sei denn, man hat einen triftigen Grund. Der Nachhauseweg von einer Feierlichkeit oder einem Besuch zählt nicht als solcher. Gästen ist es aber erlaubt, bei ihrem Gastgeber zu übernachten.

Die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gelten auch für den Jahreswechsel. Gefeiert werden muss also im kleinen Kreis, stiller als sonst und vor allem so, dass alle pünktlich in ihren vier Wänden zurück sind. dpa Bildfunk picture alliance/Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa (Symbol)

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Das Übernachten bei Privatpersonen ist gestattet. Aber zwischen 20 und 5 Uhr muss man sich in einer Wohnung aufhalten.

Nein, das ist dieses Jahr nicht möglich. Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr gilt auch zum Jahreswechsel. Das bedeutet, die eigene Wohnung darf nur für einen triftigen Grund verlassen werden. Dazu zählt zum Beispiel der Weg zur Arbeit oder etwa die abendliche Gassi-Runde mit dem Hund.

Nein. Bund und Länder haben am 13. Dezember beschlossen, den Verkauf von Feuerwerkskörpern zu verbieten. Damit soll möglichst verhindert werden, dass an Silvester die ohnehin belasteten Krankenhäuser in den Notaufnahmen zusätzlich verletzte Personen durch Böller behandeln müssen.

Ja. Feuerwerke die bereits gekauft oder eingelagert wurden, dürfen genutzt werden. Das Land warnt jedoch davor, dass Feuerwerke durch eine falsche Lagerung beschädigt sein können. Somit ist die Verletzungsgefahr möglicherweise erhöht. Wichtig ist außerdem, dass, egal woher das Feuerwerk stammt, auf keinen Fall Pyrotechnik im öffentlichen Raum gezündet werden darf.

Nein, denn das Zünden von Pyrotechnik ist im öffentlichen Raum - also auf der Straße, Plätzen, Parks und ähnlichen Orten - untersagt. Das gilt auch für Feuerwerk, das man noch aus den Vorjahren hat. Außerdem ist es verboten, nach 20 Uhr die eigene Wohnung zu verlassen, was das Feuerwerk um Mitternacht ohnehin einschränkt.

Auf der Straße zusammenkommen, um das neue Jahr bunt und laut zu begrüßen - das wird dieses Silvester nicht möglich sein. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Ja, solange es sich nicht um den öffentlichen Raum handelt, ist es generell nicht verboten, Pyrotechnik zu zünden. Die Straße ist jedoch tabu, da es sich um öffentlichen Raum handelt.

Ja und nein. Das Bestellen von Essen bei Lieferdiensten ist weiterhin möglich. Allerdings darf man ab 20 Uhr aufgrund der nächtlichen Ausgangssperre kein Essen mehr abholen. Denn das zählt nicht als triftiger Grund, um die Wohnung zu verlassen. Kommt das Essen aber vor die Tür, ist es kein Problem: Das jeweilige Restaurant darf das Essen auch nach 20 Uhr ausliefern, da dies unter die Ausnahme der beruflichen Tätigkeit fällt.

Jegliche Übernachtungsangebote wie Hotels, Gasthöfe, Ferienwohnungen, Campingplätze oder Jugendherbergen dürfen in Deutschland keine touristischen Übernachtungen anbieten. Handelt es sich dagegen um eine Dienst- oder Geschäftsreise, darf man in einem Hotel übernachten. Auch andere Gründe, wie die Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen oder das Besuchsrecht bei Kindern können eine Ausnahme bilden. Die gleichen Regeln gelten auch für Wohnmobilstellplätze, selbst wenn diese gebührenfrei genutzt werden dürfen. Dauercampen ist nur erlaubt, wenn der Betroffene auf dem Campingplatz seinen ersten Wohnsitz hat. Die eigene Ferienwohnung darf hingegen aufgesucht und dort übernachtet werden.

Reisen sind nicht generell verboten. Die Landesregierung appelliert jedoch an die Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen zu verzichten. Zusätzlich müssen sich Reisende über die länderspezifischen Reisewarnungen und geltenden Corona-Regeln vor Ort informieren. Bei der Rückkehr kann eine Quarantäne verpflichtend sein. Außerdem gilt auch hier die Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr, so dass man in diesem Zeitraum - auch für eine Rückreise - nicht mehr unterwegs sein darf.

Auf das Verkaufsverbot von Feuerwerk hatten sich Bund und Länder geeinigt. Damit gelten in Deutschland ähnliche Regeln. In Bayern gibt es etwa auch eine Ausgangssperre für Silvester, die zwischen 21 und 5 Uhr gilt. Auch die Kontaktbeschränkungen sind hier dieselben. In Rheinland-Pfalz sieht es ganz ähnlich aus - auch hier gilt der harte Lockdown über Silvester.