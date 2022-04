An der A8 am Drackensteiner Hang bei Merklingen haben am Mittwochmittag die Sicherungsarbeiten begonnen. Dort droht ein weiterer Felssturz. Ein rund eine Tonne schwerer Stein war bereits in ein Fangnetz an der Autobahn zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen (Kreis Göppingen) gestürzt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Abschnitt Richtung Stuttgart deshalb kurzfristig gesperrt und soll es vorübergehend auch bleiben.