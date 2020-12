Weihnachten steht vor der Tür, viele Menschen in Baden-Württemberg haben schon frei oder noch keine Geschenke gekauft. Mit den unterschiedlich harten Regelungen der Länder droht "Shopping-Tourismus".

Baden-Württemberg hat Grenzen zu drei Staaten (Frankreich, Schweiz und Österreich) und drei deutschen Ländern (Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern). Jeder Staat und jedes Bundesland hat derzeit andere Regeln, wie es mit der Corona-Pandemie umgeht. Hierzulande mussten am Mittwoch weitere Branchen in den Lockdown. Und der wird in jedem Bundesland anders gehandhabt.

Beispielsweise gibt es in Baden-Württemberg kein "Click and Collect", also die Möglichkeit, Waren online zu bestellen, um sie später abzuholen. In den Nachbarländern Rheinland-Pfalz und Hessen geht das jedoch. Die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern könnten jetzt zu einem "Abhol"-Tourismus führen, vermutet SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz. Wer beispielsweise in Mannheim wohne, könne etwas in Ludwigshafen bestellen, um dann über die Landesgrenze zu fahren und es dort abzuholen.

Appell der Bundesregierung, auf Reisen zu verzichten

Sowohl die deutsch-französische als auch die deutsch-schweizerische Grenze sind offen. Die deutsche Bundesregierung appelliert bis zum 10. Januar auf alle nicht zwingend notwendigen Reisen zu verzichten, verboten werden diese jedoch nicht. Quarantänepflichten bei der Rückkehr aus ausländischen Risikogebieten werden bekräftigt.

Deutsche dürfen nach Frankreich und die Schweiz einreisen. Es müssen aber immer die Corona-Bestimmungen des entsprechenden Landes eingehalten werden. Christophe Arend, Co-Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, meint, man solle sich auf das Nötigste beschränken. "Weihnachtseinkäufe ja, aber Spaziershopping nein. Und das sollte für alle europäischen Mitbürger der Grenzregion die Regel sein."

Skitourismus im Lockdown ein Problem

Aber es geht nicht nur um das Shoppen: Der Oberrheinrat befürchtet eine Überlastung der Krankenhäuser durch den Skitourismus in der Schweiz. Skigebiete sollten auch dort kurz vor Weihnachten geschlossen werden, so die Forderung. Angesichts der Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens wurden in Deutschland, Frankreich und der Schweiz jeweils Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beschlossen, heißt es in einer Mitteilung des Oberrheinrates am Donnerstag. So blieben die Skistationen in den Vogesen und die Skilifte im Schwarzwald vorerst außer Betrieb. Das, um das Infektionsrisiko zu reduzieren und die Unfallzahlen einzuschränken. Die Bitte geht nun an den Schweizer Bundesrat, auch die Skipisten dort in der beginnenden Wintersaison vorerst zu schließen. Es sei wichtig, dass die Pandemiemaßnahmen über die Grenzen hinweg abgestimmt und möglichst analog seien, so der Oberrheinrat.