Ab kommenden Sonntag (3. April) gilt keine Maskenpflicht mehr in vielen Innenräumen in Baden-Württemberg. Wie sich das anfühlt, hat SWR-Reporter Damián Correa Koufen in der Schweiz getestet. Dort wird schon seit über einem Monat ohne Maske eingekauft.

Sendung am Fr. , 1.4.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW