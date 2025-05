Am 7. Oktober wurde die Deutsch-Israelin Shani Louk beim Überfall der Hamas auf ein Musikfestival in Südisrael ermordet. Vor einem Jahr wurde ihre Leiche gefunden. Louks Familie will an den Terrorangriff erinnern.

Die Mutter der ermordeten Deutsch-Israelin Shani Louk hat ihren Job aufgegeben, um gegen das Vergessen des Hamas-Terrorangriffs zu kämpfen. "Ich habe gekündigt nach 24 Jahren", sagte die aus Ravensburg stammende Ricarda Louk der Deutschen Presse-Agentur. Sie spreche oft im Ausland über das Schicksal von Shani und den 7. Oktober 2023. Auch bei den Vereinten Nationen in Genf sei sie mit ihrer Familie schon gewesen. "Es tut gut, über Shani zu sprechen." Vor fast genau einem Jahr wurde die Leiche ihrer Tochter gefunden.

Die damals 22-Jährige war beim Terrorangriff der Hamas und anderer extremistischer Gruppen in den Gazastreifen verschleppt und später für tot erklärt worden. Zum Zeitpunkt des beispiellosen Angriffs war sie zusammen mit Hunderten anderen jungen Menschen auf dem Supernova-Festival in Südisrael gewesen .

Zum 1. Jahrestag des 7. Oktobers im vergangenen Jahr sprach Ricarda Louk für das SWR TV über ihre Tochter Shani:

Video von Hamas-Überfall ging um die Welt

Ein Video, das den leblosen Körper von Shani Louk auf einem Geländewagen der Terroristen in den Straßen des Küstenstreifens zeigte, war um die Welt gegangen. Am 17. Mai hatte die israelische Armee den Fund der Leiche der Deutsch-Israelin mitgeteilt. Zwei Tage später wurde sie in Srigim nahe der Stadt Bet Schemesch beerdigt.

Musikfestival zum Gedenken an Shani geplant

"Das ganze Leben hat sich auf den Kopf gestellt für unsere Familie", sagte Louk. Zum Jahrestag werde sie wahrscheinlich nur mit der engsten Familie an das Grab gehen. "Ich mag die großen Veranstaltungen auch nicht mehr so." Es gebe viele Daten, die sie an ihre Tochter erinnern würden.

"Jeder Tag ist ein Erinnerungstag. Ich erinnere mich immer am meisten an Shani, wenn ich alleine Auto fahre und Musik höre. Die Musik, die wir immer zusammen gehört und gemocht haben."

Die Freundinnen von Shani würden zu ihrem Gedenken im Juni ein großes Musikfestival in einem Wäldchen in der Nähe von Tel Aviv planen. Zum Jahrestag ihrer Beerdigung am 19. Mai werde sie wahrscheinlich nur mit der engsten Familie an das Grab gehen.