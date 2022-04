Landesregierung investiert in Schutz vor sexueller Gewalt an Geflüchteten

Um zu verhindern, dass geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine nach ihrer Ankunft Opfer sexueller Übergriffe oder Menschenhandels werden, investiert das Land Baden-Württemberg jetzt rund 300.000 Euro in Fachberatungsstellen. "Es ist leider bittere Realität, dass die Unsicherheit von ankommenden Frauen und ihrer Kinder von manchen schamlos ausgenutzt wird", so Staatssekretärin Ute Leidig (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Mobile Teams sollen unter anderem an Bahnhöfen, in Erstaufnahmeeinrichtungen oder anderen Unterkünften im Einsatz sein, um Geflüchtete vor Übergriffen zu schützen.