Hat das Innenministerium ein Anwaltsschreiben an die Presse weitergereicht? Minister Strobl muss am Mittwoch in einer Sondersitzung des Innenausschusses Rede und Antwort stehen.

Im Zusammenhang mit den Sex-Vorwürfen gegen den ranghöchsten Polizeibeamten des Landes muss Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses Rede und Antwort stehen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ranghöchsten Polizeibeamten

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit November wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg. So gab es beispielsweise vor Weihnachten 2021 eine Razzia in der Wohnung des Beschuldigten. Der Mann soll eine Hauptkommissarin in einem Videochat mit seinen Vorstellungen sexueller Praktiken belästigt haben.

Weil das Schreiben eines Rechtsanwalts des beschuldigten Polizisten an das Innenministerium an die Öffentlichkeit gelangte, wurde die Staatsanwaltschaft auch in der Sache aktiv. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses ein. Das Verfahren wurde eingestellt, weil das Innenministerium keine Ermächtigung zur Strafverfolgung gab. Grund: Das Ministerium hatte das Schreiben wohl selbst an einen Journalisten weitergereicht.

FDP: Strobl hat ein "ernstes Problem"

Die SPD wirft Innenminister Strobl vor, die Öffentlichkeit in die Irre geführt zu haben und fordert Aufklärung. Die FDP-Innenexpertin Julia Goll spricht von einem ernsten Problem des Innenministers. Aus Sicht der AfD bedarf das Durchstecken des vertraulichen Schreibens einer Erklärung Strobls.

Ministerpräsident Kretschmann will Ärger um Anwaltsbrief nicht bewerten

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wollte sich zu der Angelegenheit zuletzt nicht bewertend äußern. Das sei eine Angelegenheit des Innenministeriums, sagte Kretschmann vergangene Woche (2. Mai) in Stuttgart. Man müsse schauen, ob der Ausschuss den Vorgang kläre oder nicht. "Ich bin da erst sehr spät zuständig", so der Ministerpräsident. Kretschmann sagte, Strobl habe ihn informiert, bevor die "Stuttgarter Zeitung" über den Fall berichtet hatte. Das habe er zur Kenntnis genommen.