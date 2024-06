Entspannt mit dem Bus in gut 20 Minuten von Erbach-Dellmensingen (Alb-Donau-Kreis) nach Ulm pendeln - das ist mit der Linie 12 möglich. Aber diese Linie ist in dieser Form vielleicht bald Geschichte. Denn für 2027 steht eine Umgestaltung dieser Busverbindung im Raum, die das rund 15 Kilometer entferne Dellmensingen nicht mehr berücksichtigen soll. Das will eine Interessengemeinschaft verhindern.