In der Basketball-Bundesliga der Frauen hat Grüner Stern Keltern das Jahr an der Tabellenspitze beendet. Die Mannschaft aus dem Enzkreis gewann gestern Abend auswärts gegen Saarlouis mit 82 zu 67. Damit hat Keltern in den ersten elf Spielen nur eine Partie verloren. Verfolger Wasserburg hat aber aktuell drei Spiele weniger als die Badener. Im nächsten Spiel trifft Keltern am 10. Januar auswärts auf Halle. mehr...