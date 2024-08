In der Ursprungsfassung von SWR aktuell am 23.8. 2024 wurde in der 18:00 sowie 19:30 Ausgabe im letzten Satz des Beitrags über den mutmaßlichen Mord am Frankfurter Hauptbahnhof fälschlicherweise gesagt, dass ein Tatverdächtiger seit Montag in Untersuchungshaft säße. Korrekterweise muss es lauten: seit Mittwoch.