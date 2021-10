Die CDU in Mannheim hatte am Freitagabend zu einem Kreisparteitag geladen. Es ging um finanzielle Unregelmäßigkeiten rund um den früheren Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel. Während einer Liveschalte wurde SWR-Reporterin Natalie Akbari von Thomas Hornung - einem engen Mitarbeiter Löbels - so gestört, dass die Schalte abgebrochen werden musste. mehr...