Die erst 17-Jährige Annett Kaufmann ist bereits zweifache TT-Europameisterin mit dem deutschen Team und gilt als Riesen-Talent als Angriffsspielerin. Sie will auch bei den OS 2024 in paris erfolgreich sein. Mit dem SV Böblingen spielt sie in der Tischtennis-Bundesliga, am Sonntag daheim gegen den SV Böblingen