Weingarten gegen Heilbronn. Der Aufsteiger Germania als Gastgeber gegen die Red Devils. So lautete gestern Abend das Duell in der Ringer Bundesliga. Besonders spannend auch weil Weingarten nach drei Aufstiegen endlich wieder in der ersten Liga ringt. Der Kampf ging erst nach 21 Uhr zuende. Und dabei behielt der Gastgeber im Landesduell mit 24:10 nach Punkten die Oberhand.