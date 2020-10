In der 2. Fußball-Bundesliga ging es am letzten Spieltag um den Aufstieg. Der VfB Stuttgart blieb trotz einer 1:3-Niederlage auf dem direkten Aufstiegsplatz. In die Relegation schaffte es der 1. FC Heidenheim, obwohl sie bei Arminia Bielefeld verloren. Und so konnten sich zwei schwäbische Fan-Lager freuen. mehr...