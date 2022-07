In Kornwestheim wurden an diesem Wochenende die Süddeutschen Meisterschaften im BMX-Radsport ausgetragen. Sechs Landes-Verbände schickten ihre Rennfahrerinnen und Rennfahrer an den Start. In der Eliteklasse der Männer standen heute gleich zwei BMX-Fahrer aus Baden-Württemberg auf dem Siegerpodest. mehr...