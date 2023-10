Zum Wochenstart ist es heute Morgen frostig: Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 5 und minus 2 Grad. Am Vormittag kommt an vielen Stellen in Baden-Württemberg die Sonne raus und beschert uns den ganzen Tag über herbstliche Sonnenstrahlen. Nur ab und zu ziehen hohe oder mittelhohe Wolken durch. Die Temperaturen steigen auf 8 Grad auf der Münsinger Alb bis 15 Grad am Oberrhein.