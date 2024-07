Die Menschen in Albstadt-Lautlingen (Zollernalbkreis) sind entsetzt, am Sonntag hat ein 63-Jähriger in ihrer Nachbarschaft mutmaßlich seine Mutter und seinen Sohn erschossen. Laut SWR-Informationen hat er auch versucht, seine Ehefrau und seine Tochter zu töten. Der Täter selbst wurde tot aufgefunden. Wie der SWR aus Sicherheitskreisen erfuhr, soll es sich bei dem Schützen um einen Jäger handeln. Die Anwohnerinnen und Anwohner beschäftigt die Tat, viele von ihnen hatten den Notruf gewählt. Die Familie soll schon viele Jahre in dem Stadtteil gelebt haben.