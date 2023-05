Die Wassermassen kamen am Sonntag von allen Seiten. Am Montag ist Aufräumen rund um den Fluß Eyach in Balingen (Zollernalbkreis) angesagt. Außerdem kommt die Wut: Ein Rückhaltebecken für Hochwasser ist schon lange im Gespräch - doch das Projekt liegt auf Eis.