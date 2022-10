An diesem Wochenende starten die Volleyballer in die neue Bundesliga-Saison. Der VfB Friedrichshafen hat aber noch spielfrei – und das kommt nicht ganz ungelegen. Denn die ursprüngliche Halle der Häfler hat bauliche Mängel, der neue Spielort am Bodensee-Airport ist noch nicht fertig - und auch beim Ausweichquartier in der Messehalle ist der VfB nur Untermieter. mehr...